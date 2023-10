"Die Rosenheim-Cops": TV-Kritik zum Auftakt der 23. Staffel der ZDF-Serie

Gedenken an den Serien-Star

"Ein Andenken haben wir am Set behalten": "Rosenheim-Cop" spricht über verstorbenen Joseph Hannesschläger

Igor Jeftić spielt seit 2008 den Ermittler Sven Hansen bei "Die Rosenheim-Cops", bis 2020 an der Seite von Serien-Urgestein Joseph Hannesschläger. Beide verband "gute Freundschaft". Im Interview erinnert sich Jeftić an die schwere Zeit nach dem Tod des Freundes und an gemeinsame Startschwierigkeiten.

MEHR