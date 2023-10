"Mario Barth live! Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht": Infos zur neuen Bühnenshow bei RTL

Im Anschluss noch mehr Mario Barth

"Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man sagen, tun oder essen darf?", heißt es in der Ankündigung. Insgesamt 30 Shows sind zwischen November 2023 und Mai 2024 geplant, unter anderem wird Barth in Frankfurt, Wien, Hamburg, Dresden und natürlich auch in seiner Heimatstadt Berlin auftreten. Vorher dürfen sich jedoch all diejenigen, die keine Tickets mehr ergattern konnten oder das Spektakel schlichtweg lieber vom Sofa aus verfolgen möchten, von Barths "Erfolgstournee" überzeugen.