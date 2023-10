"The Batman": Barry Keoghan verrät Hintergründe zum Bewerbungsvideo

Barry Keoghan wollte unbedingt ein Teil der Fortsetzung von "The Batman" werden. Dafür bewarb sich der Schauspieler mit einem Videoclip, der viral ging. Nun hat Barry Keoghan die Geschichte hinter seiner Bewerbung verraten.

Zwar war Barry Keoghan in "The Batman" nur für wenige Augenblicke zu sehen, doch sein Aufritt schürte große Erwartungen. In der finalen Sequenz des Kino-Blockbusters streift der von Robert Pattinson gespielte Fledermausmann durch das Arkham Asylum und trifft auf den Joker, verkörpert von Keoghan. In der Fortsetzung des Kinokrachers, dessen Start 2025 erwartet wird, dürfte die Stunde Keoghans dann endgültig geschlagen haben. Doch ursprünglich hatte sich der 30-Jährige auf die Rolle eines anderen Bösewichts beworben: die des Riddlers.

Videoclip mit nur zehn Dollar gedreht Ein Bewerbungsvideo, das Keoghan gedreht hatte, war schon vor Monaten in den sozialen Medien viral gegangen. In einem Interview mit "Esquire" verriet der Schauspieler nun die genauen Umstände des Clips. Für nur zehn Dollar hatte er in einem Kostümladen einen Stock und einen Hut erworben. "Ich wollte es kubrickmäßig machen", habe ihm der Stil des Ausnahmeregisseurs Stanley Kubrick vorgeschwebt: "symmetrisch, das X auf der Rückseite, der quadratische Türrahmen, alles quadratisch".

So beschrieb Keoghan die Machart des kurzen Videos, in dem er stumm und in Zeitlupe durch eine Tür und einen Flur geht. "Protzig und liebenswert" habe er sich das Bewerbungsvideo vorgestellt, erinnerte sich der Ire. "Es war einfach meine Idee. Und dann habe ich gesagt, ich schicke das mal ein."

Joker soll "charmant und verletzt" wirken Später habe ihn sein Agent angerufen und ihm mitgeteilt, dass er eine Rolle in dem Film ergattert habe – allerdings für eine andere Figur, wie der "Banshees of Inisherin"-Star der "GQ" schon in einem früheren Interview verraten hatte. "Batman will, dass du den Joker spielst – aber du darfst es niemandem sagen", habe ihm sein Agent gesagt, so Keoghan. In die Verkörperung des charismatischen Bösewichts habe er seine eigenen Erfahrungen hineinspielen lassen. Der Joker soll gleichermaßen "charmant und verletzt" wirken. Die Rolle des Riddlers ging derweil an Paul Dano.