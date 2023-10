"Einfach Nina": TV-Kritik zum Film über Vielfalt und Toleranz

"Be my sister, be my brother. Love will safe you when you call." – Liebe wird dich retten, egal ob du meine Schwester oder mein Bruder bist. So könnte man diesen Vers des Songs, der den Freitagsfilm im Ersten durchzieht wie ein roter Faden, wohl interpretieren. Es ist nicht der einzige vielschichtige Satz in "Einfach Nina". Der achtjährige Niklas Glasewald (Arian Wegener) summt und tanzt seinen Lieblingssong unentwegt. "Willst du nicht etwas singen, das zu dir passt?", fragt sein Papa Martin (Ulrich Brandhoff) völlig genervt von den Mädchen-Allüren seines doch eigentlich so kumpelhaften Sohnes. Jungs tänzeln nicht – und schon gar nicht in Mädchenklamotten. Niklas aber eben schon – denn, was seine Familie noch nicht weiß: Er ist doch eigentlich gar kein Junge. Bei der Geburt muss ein Fehler unterlaufen sein, Niklas fühlt sich im falschen Körper geboren ...