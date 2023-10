"Barbie" und "Oppenheimer" bescheren erfolgreichsten Kinosommer seit 2017

Warum der Kinosommer 2023 so erfolgreich war, erklärt Bernd Zickert, General Manager von Comscore Movies in Deutschland, so: "Erfolgreiche Filme, die ein sehr breites Publikum erreichen, ziehen im Fahrwasser ihres Erfolges andere Titel mit." Dies sei bereits bei James Camerons "Avatar 2: The Way of Water" der Fall gewesen – und so nun auch bei "Barbie" und "Oppenheimer" zu beobachten. Er spricht von einem "Abstrahl"-Effekt.