"The Voice": Ex-DSDS-Talent lässt Kaulitz-Brüder gnadenlos abblitzen

"The Voice"-Talent Susan Albers ließ die Buzzer bei den Coaches glühen. Die Kaulitz-Brüder setzten alles auf die Nostalgie-Karte, scheiterten damit aber krachend.

Wie heißt es so schön? Man trifft sich immer zweimal im Leben! Dass an diesem Sprichwort etwas dran ist, erfuhren Bill und Tom Kaulitz in der fünften Folge von "The Voice of Germany": Kandidatin Susan Albers sind die Tokio-Hotel-Zwillinge vor zehn Jahren schon mal begegnet. Um sie stritten sich in dieser Folge alle Coaches – wobei Giovanni Zarella sich einen Korb abholte und Shirin David erfuhr, was ein dreifacher Block ist. Doch der Reihe nach.

Giovanni Zarrella mit dem "Mama-Trick" Die für die aktuelle Staffel komplett neu besetzt Coach-Truppe erlebte auch dieses Mal wieder große Talente. Zum Beispiel Johann Bardowicks, für den sich alle Coaches gleichzeitig umdrehten – und zwar beim allerletzten Ton. Reine Taktik, wie Ronan Keating und Giovanni Zarrella verrieten. Letzterer versuchte es wieder mit seinem Mama-Trick. "Ich finde das sehr schön, dass du deine Familie dabei hast. Familie ist das wichtigste", sagte er, sah aber noch mehr Gemeinsamkeiten. "Ich habe genau wie du eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und Johann heißt auf Italienisch Giovanni!"

"Stimmt das?", wollte Bill Kaulitz wissen. "Ja", bestätigte Johann. "Meine Mutter nennt mich Giovanni." Johanns Mutter und Zarrella fielen sich daraufhin in die Arme. "Dich bringen wir auf die große Bühne. Samstagabend am Piano. So Bublé-mäßig", säuselte Zarrella Johann zu. Als dann noch rauskam, dass Johanns Schwester Johanna Giovanna genannt wird, war Zarrella sich seiner Sache sicher: "Wenn ich nicht zu eurer Familie gehöre, wer dann?", grinste der ehemalige Bro'Sis-Sänger und sprang Johann vor Freude auf dem Arm, als der sich wirklich für ihn entschied.

Tatsächlich kurz sprachlos waren die Coaches nach der Performance von Joy Esquivias aus den Philippinen. Woher sie das könne, wollte Zarrella wissen. Sie habe Zuhause geübt, antwortete Joy ganz schüchtern. "Ich habe das Gefühl, du weißt gar nicht, wie gut du bist!", attestierte ihr Bill Kaulitz. "Joy, mit wem bist du hier?", setzte Zarrella dann wieder zu seinem Trick an und träumte schon von "Joyvanni", doch Shirin David ging sofort dazwischen. "Not again der nette Onkel!", rief sie – und tatsächlich kam Joy in ihr Team.

Ebenfalls weiter: Emely Myles, die sich für Ronan Keating als Coach entschied, und Sebastian Zierof, der mit seiner Panic-At-The-Disco-Version des Disney-Songs "Into The Unknown" Bill und Tom Kaulitz, Giovanni Zarrella und Ronan Keating begeisterte und im "Team Toll" der Kaulitz-Geschwister landete. Das Brüder-Duo holte außerdem Cemre Polat in ihr Team, die eine gefühlvolle Interpretation von Florian Künstlers "Kleiner Finger Schwur" sang.

Und der 64-jährige Charles Johnson, der ursprünglich aus Florida stammt und 1979 nach Deutschland kam, landete im Team Zarrella. "Diese Art von Stimme und Entertainerqualitäten hat bei mir im Team noch gefehlt", konstatierte der. "Wir werden uns so gut vorbereiten, dass wir es diesen vier Persönlichkeiten auf den Stühlen hier unglaublich ungemütlich machen werden."

"Dreifach-Block" lässt Shirin David verzweifeln Und dann war da noch Susan Albers. Keine drei Sekunden, nachdem sie Whitney Houstons "I Have Nothing" angestimmt hatte, drückte Giovanni Zarrella auf den Buzzer. Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating und Shirin David taten es ihm gleich. Letztere musste aber schockiert feststellen, dass sowohl Zarrella als auch die Kaulitz-Brüder sie geblockt hatten.

"Ein Dreifach-Block!", kicherte Zarrella und fing dann an, Susan zu bezirzen. Sie sei alles, worauf er bei "The Voice" gewartet habe. "Diese Eleganz, die Größe. Du bringst alles mit! Ich kann mit dir dieses Ding gewinnen." Er überreichte ihr sogar eine Blume. "Ich weiß sie ist aus Plastik, aber sie hält für immer." Die Kaulitz-Brüder derweil kannten Susan von früher: Vor genau zehn Jahren hatte sie bei DSDS teilgenommen, wo Bill und Tom damals in der Jury saßen. "Ich liebe dich, ich hab damals schon für dich gebrannt. Was man mit dir alles machen kann, was man im 'Team Toll' alles machen kann! Komm zu uns, bitte!", flehte Bill.

Doch wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte – in diesem Fall Ronan Keating. "Vielleicht sehen wir hier schon die zukünftige Gewinnerin von 'The Voice of Germany'", sagte der Ire, gab aber auch zu bedenken: "Wir müssen eine andere Susan finden, eine andere Richtung." Als Künstlerin zu sich selbst finden – genau das sei ihr Wunsch, sagte Susan, und entschied sich für Keating. Zum Entsetzen von Giovanni Zarrella. "Katastrophe! Das war, wie wenn du eine Abfuhr bekommst. Wenn sich einer trennt, aber du weißt nicht warum ...", jammerte er. Shirin David fand klare Worte: "Du hast ihr aber auch echt ein Kotelett ans Ohr gelabert!" Armer Giovanni ...

Ein großes Geschäft vor jedem Konzert Nicht weiter kam neben Jura-Studentin Anna Maria Zivkov, Liedermacherin Amanda Morena und dem 21-jährigen Hannoveraner Kei Lorenz auch Gas-Wasser-Installateur Philipp Krenn. Und ihm war auch klar, warum. "Ich war so nervös", gab er hinterher zu. Etwas, das Bill Kaulitz selbst kennt. "Das wird immer schlimmer im Alter. Mit 15 konntest du mich hinstellen überall. War mir scheißegal. Aber jetzt, mit 34... Da denkt man mehr nach", gestand er. "Und wir haben so viel Rituale. Georg muss immer ein großes Geschäft machen vor jedem Konzert. Glücksgürtel anziehen, Power Ranger Power aktivieren. Was wir alles machen müssen, das dauert eine Stunde, bis wir rausgehen."