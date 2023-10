"SOKO Wien": TV-Kritik zu den neuen Folgen mit Stefan Jürgens und Martin Gruber

In den ersten Folgen der neuen Staffel ermittelt noch Major Carl Ribarski (Stefan Jürgens). Dann übergibt das SOKO-Mitglied die Ermittlungen an seinen Nachfolger ab. Martin Gruber, bekannt als der "Bergretter", wird als Kriminalhauptkommissar Max Herzog übernehmen.

Martin Gruber (58), der den Zuschauern vor allem als "Bergretter" in der gleichnamigen ZDF-Serie (2009 bis 2014) im Gedächtnis ist, wird Nachfolger des langjährigen Wiener "SOKO"-Chefs Stefan Jürgens. Als Kriminalhauptkommissar Max Herzog folgt er in der beliebten Freitagsserie auf den bisherigen Chef Major Carl Ribarski. Der Koproduzent ORF gab das bereits im März 2021 bekannt. Die humorhaltige Serie, die eigentlich der Wasserschutzpolizei an der Donau und ihren Nebenflüssen gewidmet ist (mit Sitz im Haus der Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft), geht mit 23 Folgen in ihre 17. Runde und peilt die 250. Jubiläumssendung an.

Der Tod einer 13-Jährigen "Der Neue wird hoffentlich bald einmal der Alte sein – nicht der Verflossene, sondern der, der schon länger dabei ist", ließ Gruber anlässlich der Neubesetzung wissen. "Max ist ein sehr offener, bodenständiger Mensch – man kriegt, was man sieht. Er ist grundehrlich und neigt dazu, ungefiltert und rundheraus zu sagen, was er denkt." Als Zuzügler aus Düsseldorf fügt sich der Münchner Schauspieler daher gut in die neue Rolle ein. Kein Wunder, denn, so Gruber: "Der Wohlfühlfaktor in Wien und bei der 'SOKO' ist extrem hoch."

So richtig tritt Max Herzog allerdings erst in Folge drei (Sendetermin: 20. Oktober) in den Vordergrund. Zu Beginn hat noch Major Ribarski (Jürgens) das Sagen. In "Falsche Signale", der ersten der neuen Folgen, wird eine 13-Jährige aus Linz in einem Wiener Hotel tot aufgefunden. Von einem Mann, der unter falschem Namen das Zimmer bezahlt hat, fehlt jede Spur.

