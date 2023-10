"Rosenheim-Cop" spricht über verstorbenen Serien-Star: "Ein Andenken haben wir am Set behalten"

Igor Jeftić spielt seit 2008 den Ermittler Sven Hansen bei "Die Rosenheim-Cops", bis 2020 an der Seite von Serien-Urgestein Joseph Hannesschläger. Beide verband "gute Freundschaft". Im Interview erinnert sich Jeftić an die schwere Zeit nach dem Tod des Freundes und an gemeinsame Startschwierigkeiten.

Seit fast 15 Jahren ermittelt er als Sven Hansen bei den "Rosenheim-Cops": Igor Jeftić blickt zum Start der 23. Staffel (ab 10. Oktober, dienstags, 19.25 Uhr) auf eine bewegte Erfolgsgeschichte zurück. An der hatte auch sein Co-Star Joseph Hannesschläger, der 2020 nach schwerer Krankheit starb, großen Anteil. Hannesschläger war lange eines der populärsten Gesichter der ZDF-Serie und in mehr als 400 Folgen zu sehen. Sein Tod habe für alle am Set eine plötzliche Leere hinterlassen, erinnert sich Jeftić nun im Interview mit der Agentur teleschau an eine "schwierige Zeit".