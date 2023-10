Club Las Piranjas ist zurück: Das müsst ihr wissen

Darum geht es

Mit letzteren gibt es jetzt ein Wiedersehen, denn ab dem 19. Oktober ist die vierteilige Serie „Club Las Piranjas“ auf RTL+ zu sehen. Die Fans erfahren nun endlich, wie es mit den Protagonisten weitergegangen ist, denn die Handlung knüpft an den Film an: Der inzwischen erwachsene Sohn von Edwin und seiner ehemaligen Chefin Dr. Wenger, Björn Wenger (Ben Münchow), leitet den Club Las Piranjas auf Mauritius und steht kurz vor der Hochzeit mit Lani (Trang Le Hong). Dr. Wenger macht Edwin ein Angebot: Wenn es ihm gelingt, die Hochzeit zu verhindern, soll er den halben Club auf Mauritius erben. Edwin, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt,zögert nicht lange, das Angebot anzunehmen, und steigt in den Flieger nach Mauritius. Das ist der Startschuss für jede Menge Irrungen und Wirrungen, es gibt viel zu lachen und natürlich auch ein bisschen was fürs Herz. Zahlreiche bekannte Schauspieler geben sich ein Stelldichein, so beispielsweise Benno Fürmann als Nachlassverwalter, Cordula Stratmann als Wirtin oder Andrea Sawatzki als Schlagersängerin.