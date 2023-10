"Wonder Woman 1984": TV-Kritik zum DC-Film mit Gal Gadot

Furiose Actioneinlagen, aber auch viel Kitsch sind im zweiten Soloabenteuer der Amazonenprinzessin Diana Prince (Gal Gadot) garantiert. Wonder Woman jagt dieses Mal einem mysteriösen Artefakt hinterher.

Wonder Woman 1984 Action • 08.10.2023 • 20:15 Uhr

Mit der Amazonenprinzessin stand 2017 in "Wonder Woman" erstmals eine Frau im Mittelpunkt eines großen Superheldenabenteuers. Tauchte sie bei ihrem ersten Soloauftritt in die düstere Welt des Ersten Weltkriegs ein, stellt sich Diana nun mehrere Dekaden später einer neuen Herausforderung. "Wonder Woman 1984" (2020), die lang erwartete Fortsetzung, zeigt ProSieben nun erstmals im Free-TV.

Ein Wiedersehen mit Hindernissen Seit dem Verlust ihres Geliebten Steve Trevor (Chris Pine), der sich am Ende von "Wonder Woman" für die gute Sache opferte, lebt die von der sagenumwobenen Insel Themyscira stammende Diana unter den Menschen und greift immer wieder heimlich als Retterin in Notlagen ein. Mitte der 1980er-Jahre arbeitet sie als Anthropologin für die renommierte Smithsonian Institution in Washington, D.C. und vermeidet es, enge soziale Kontakte zu knüpfen.

Die Handlung kommt in Gang, als ihre neue Kollegin Barbara Minerva (Kristen Wiig), ein von allen ignoriertes Mauerblümchen mit klischeehafter Nerd-Brille, ein uraltes Artefakt untersuchen soll. Wie Barbara schon bald erkennt, kann der sogenannte Traumstein tatsächlich Wünsche wahr werden lassen, wenn man sie laut ausspricht. Ihr Verlangen, so zu sein wie die von ihr bewunderte Diana, wird schließlich Realität. Nicht nur wirkt sie auf ihre Umwelt plötzlich anziehend. Auch erhält sie zunehmend die Kräfte der Amazonenprinzessin.

Diana selbst ist sprachlos, als ihre innigste Sehnsucht in Erfüllung geht. Bei einer Gala steht ihr der tote Steve auf einmal im Körper eines anderen Mannes gegenüber. Die Freude über das Wiedersehen ist groß, wird aber schnell getrübt. Denn der magische Stein gerät in den Besitz des strauchelnden Ölunternehmers und TV-Promis Maxwell Lord (Pedro Pascal), der seine angeschlagene Firma wieder auf Kurs bringen will und Chaos in die Welt trägt.

Irritierende Menschenwelt Regisseurin Patty Jenkins ("Monster"), die auch "Wonder Woman" inszenierte und zudem am Drehbuch der Fortsetzung mitschrieb, haut dem Zuschauer gleich zu Anfang eine packende Actionpassage mit der noch kleinen Diana (Lilly Aspell) auf ihrer Heimatinsel um die Ohren. Nach einer weiteren schwungvollen Einlage im Jahr 1984, bei der die erwachsene Diana eine Diebesbande in einer Shoppingmall dingfest macht, ist jedoch erst mal Schluss mit großer Aufregung.

Stattdessen werden fortan die Koordinaten der Geschichte abgesteckt und innere Konflikte etabliert. Wie schon im Vorgänger blitzt dabei auch Humor auf. Zeigte sich in "Wonder Woman" Diana von der ihr unbekannten, patriarchalisch geprägten Menschenwelt irritiert, ist nun Steve der sprichwörtliche Fisch auf dem Trockenen. Da er aus einer völlig anderen Zeit kommt, sind ihm die Entwicklungen und die Mode der 80er-Jahre komplett fremd – was Jenkins und ihre Koautoren Dave Callaham und Geoff Johns für einige Lacher nutzen.

Weniger Schmalz wäre mehr Durch Steves unverhofftes Auftauchen gerät Diana in einen emotionalen Zwiespalt, der ihrer Figur leider nicht besonders guttut. Aus der selbstbestimmten Gerechtigkeitskämpferin wird in der Fortsetzung gelegentlich fast eine schmachtende Teenagerin, die abgedroschen floskelhafte Liebesschwüre von sich geben muss. Nichts gegen etwas Romantik – der Film überschreitet aber ein ums andere Mal die Grenze zum platten Kitsch.

Auf die Stimmung drückt auch die formelhafte Zeichnung der wichtigsten Nebenfiguren. Barbara, die sich zu einem düsteren Gegenentwurf Dianas wandelt und an ihrer neuen Zerstörungskraft immer mehr Gefallen findet, könnte eine aufregende Antagonistin sein. Der Film spürt ihren Verletzungen und ihren Motiven allerdings zu wenig nach. Und Maxwell Lord mutiert in Pedro Pascals aufgedrehter Darbietung zum karikaturhaften Inbegriff des schmierigen, stets nach mehr Geld und Macht strebenden Kapitalisten. Wirklich abheben kann er sich jedoch nicht von anderen größenwahnsinnigen, den Frieden auf der Erde erschütternden Comic-Bösewichten.

