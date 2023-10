Calvin Kleinen spricht im Interview über die große Liebe

Calvin Kleinen ist bald in seiner ersten eigenen Sendung zu sehen. In "Calvin am Goldstrand" versucht er, sich als Promoter in Bulgarien zu etablieren. Wir haben mit dem Reality-Star gesprochen.

In der neuen Joyn-Sendung „Calvin am Goldstrand“ versuchst du, als Promoter auf der bulgarischen Partymeile durchzustarten. Wie ernst nimmst du dieses Vorhaben?

Ich nehme das sehr ernst, da es meine Leidenschaft ist, und ich möchte sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft. Es liegt mir am Herzen, als Promoter erfolgreich zu sein, und ich bin entschlossen, mich voll und ganz dafür einzusetzen, damit unser Vorhaben erfolgreich verläuft.

Wie bist du überhaupt auf diese verrückte Idee gekommen?

Aufgrund meiner Erfahrung als Promoter und meiner anhaltenden Leidenschaft für diese Tätigkeit habe ich beschlossen, ein Promoter-Team am Goldstrand aufzubauen und dort durchzustarten. Die Möglichkeit, meine Fähigkeiten und Leidenschaft in dieser Branche weiterhin zu nutzen, hat mich dazu inspiriert, diese neue Initiative zu starten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Goldstrand großartige Chancen haben, erfolgreich zu sein, und ich freue mich darauf, mein Team zu führen und gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Gibt es noch eine andere Branche, in der du dich gerne einmal ausprobieren würdest?

Erst einmal nicht. Ich bin sehr zufrieden mit der Branche und mit dem, was ich bisher erreicht habe. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft, aber im Hier und Jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich tue.

Den meisten bist du als Realityshow-Teilnehmer bekannt. Wirst du trotz deiner eigenen Sendung weiterhin bei Reality-Formaten auftreten?

Ja, auf jeden Fall. Ich habe großen Spaß daran, an solchen Formaten teilzunehmen. Es ermöglicht mir nicht nur, neue Leute kennenzulernen und meine Fähigkeiten zu zeigen, sondern auch persönlich zu wachsen. Die Herausforderungen in solchen Formaten stärken mein Selbstvertrauen und bringen oft neue Erkenntnisse.

Neben deiner Arbeit im TV und als Promoter bist du auch noch als Rapper aktiv. Wie schaffst du es, so viel unter einen Hut zu bringen?

Man muss hart arbeiten, um am Ball zu bleiben. Das ist nicht immer einfach, aber wie ich immer sage: Harte Arbeit zahlt sich aus.

Wie läuft deine Suche nach der großen Liebe?

Ich bin nach wie vor auf der Suche nach der richtigen Frau in meinem Leben. Leider habe ich sie bisher noch nicht gefunden, aber man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Irgendwann werde ich die Richtige finden.

Glaubst du, dass Reality-Shows ein guter Ort sind, um eine Partnerin kennenzulernen?

Ich glaube tatsächlich daran, denn in Reality-Shows hat man einen viel intensiveren Kontakt zu den anderen Teilnehmern und man kann einander viel besser kennenlernen als außerhalb einer Show. In Reality-Formaten gibt es keine Handys und man verbringt rund um die Uhr Zeit miteinander. Man kann sich nur aufeinander konzentrieren. Das führt zu einem viel intensiveren Kennenlernen als außerhalb der Show. Wenn man eine Person in einem Format zwei Wochen lang kennenlernt, kann das meiner Meinung nach mit sechs Monaten außerhalb eines Formats gleichgesetzt werden, da man einfach so viel voneinander erfährt.