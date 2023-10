"Rote Roten" bekommt einen eigenen Podcast

Bisher war er ein Lückenfüller in der Sommerpause der ARD-Telenovela "Rote Rosen": "Rote Rosen – der offizielle Podcast" wird nun zu einem wöchentlichen Format. Die ersten zwei Episoden des NDR-Podcasts sind seit Freitag, 6. Oktober, in der ARD Audiothek abrufbar. Zusätzlich wird das Format fortan freitags, um 20.10 Uhr, im Radioprogramm von NDR 1 Niedersachsen gesendet.

Der Podcast wird von Martin Tietjen moderiert. Pro Folge fühlt der 37-Jährige dabei einer Darstellerin oder einem Darsteller aus der Serie auf den Zahn. Den Anfang macht Sarah Masuch ("Lindenstraße"), die in der aktuellen 21. Staffel die Hauptrolle Annette Roth spielt. Im Podcast verrät die 45-Jährige, wie der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung aussieht. Außerdem erzählt die gebürtige Hamburgerin, warum es gewöhnungsbedürftig ist, als Schauspielerin Fremde zu küssen, und wieso es ältere Frauen in der Fernsehbranche schwerer haben.

Produzent Jan Diepers erklärt zudem, warum überall in der Kulisse Drehbücher versteckt sind. Denn auch der Blick hinter die Kulissen der Produktion sowie all jene TV-Berufe, die normalerweise hinter der Kamera bleiben, sollen im Podcast gewürdigt werden: "Ich schleich' mich einfach überall rein und probiere auch alles aus", verspricht Martin Tietjen im Vorfeld.

In Folge zwei trifft Tietjen den Schauspieler Maurice Pawlewski, der seit März den Strafgefangenen Marvin Köpke verkörpert. Was ihm an der Rolle des Bösewichts so gut gefällt, verrät der 25-Jährige im Podcast. Zudem beglückt er Hörerinnen und Hörer mit einem Stück, das er auf seiner Mundharmonika spielt.