"Sportwetten, das Milliardenbusiness": TV-Kritik zur ARTE-Doku

Die Zahl der Wettanbieter steigt an. Bei allen sportlichen Großveranstaltungen ist kaum ein Entkommen vor der Werbung der Sportwetten-Branche. Die ARTE-Doku beleuchtet die Machenschaften, der Unternehmen, die mit fragwürdigen Geschäften ihr Geld verdienen.

Im Umfeld populärer Fußballspiele ist ihre Werbung omnipräsent, prominente Ex-Nationalspieler treten als Testimonials auf: Seit einigen Jahren, insbesondere während der Corona-Pandemie, ist die Anzahl der Sportwetten-Anbieter regelrecht explodiert. Mit sportlichem Fachwissen und etwas Glück – so das Versprechen – kann man unkompliziert seinen Einsatz vermehren. Kritiker sagen hingegen, letztlich wird Spielsucht für geschäftliche Zwecke genutzt. Fakt ist, die Branche macht Milliardenumsätze. Rund 37 Millionen Euro fließen europaweit täglich in Wetteinsätze, in den vergangenen 20 Jahren wuchs der Markt um das 40-fache. Die Doku "Sportwetten, das Milliardenbusiness" beleuchtet eine Industrie, über die ansonsten noch nicht allzu viel bekannt ist. ARTE zeigt den Film von Regisseurin Linda Bendali und Autorin Laëtitia Giroux nun zur besten Sendezeit als Erstausstrahlung.