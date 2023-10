"Sommerhaus": Haben Aleks und Vanessa auf Insta-Aufnahmen Pferde gequält?

Aleks und Vanessa

Aleksandar Petrovic kommt aus Mülheim an der Ruhr geboren und ist Personal Trainer. Das erste Mal war er 2019 in der Show "Love Island" im TV zu sehen. Wirklich bekannt wurde er jedoch erst in der Sendung "Temptation Island VIP". Hier lernte der Reality-TV-Darsteller Vanessa kennen. Sie ist neun Jahre jünger als Aleks und ebenfalls oft im Reality-TV zu sehen. Ihr Vater stammt aus Nigeria, Vanessa selbst wuchs in Berlin auf. Sie arbeitet als Influencerin und hat mittlerweile ca. 143.000 Follower auf Instagram. Bei "Temptation Island VIP" warf sie ich an den vergebenen Aleks ran, der kurzerhand noch während der Dreharbeiten seine damalige Freundin mit Vanessa betrog. Fans reagierten mit absolutem Unverständnis. Schon seit längerem ist bekannt, dass das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnimmt, wo sie gegen andere Paare um ein Preisgeld von 50.000€ in diversen Wettbewerben antreten müssen.