"Terra X History: Rückkehr der Diktatoren? – Von Stalin zu Putin":

Der Krieg beschleunigt den Wandel zur Diktatur

Stalin genießt dank Putin wieder Ansehen in Russland. Sein Bild wird vom "großen vaterländischen Krieg" geprägt, nicht vom Mord an Millionen Bürgern. "Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Wandel Russlands zur Diktatur beschleunigt", erklären die "Terra X"-Autoren in ihrer Dokumentation. Putins Machtfülle beziehe sich jedenfalls auf alle rechtlichen, politischen und militärischen Belange. Die Mutmaßung, seine Macht könnte längst an Grenzen gestoßen sein, sein politisches Ende sei zu erwarten, erfüllte sich bisher nicht.