Martin Scorsese: Hat "Barbenheimer" die Kinos gerettet?

"Etwas Besonderes": Der US-amerikanische Regisseur Martin Scorsese (80) schwärmte kürzlich in einem Interview mit der "Hindustan Times" von zwei Filmen, die in diesem Jahr Premiere feierten und unterschiedlicher nicht sein könnten. "Es gibt Hoffnung auf ein anderes Kino, das sich von dem, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, unterscheidet", betonte er. Aus dem Hype um Greta Gerwigs Komödie mit Tiefgang "Barbie" und Christopher Nolans Biopic-Thriller "Oppenheimer" wurde schließlich "Barbenheimer". Scorsese bewunderte die beiden Filme und den Erfolg an den Kinokassen – "eine wunderbare Sache".