Traurige Vermutungen nach "Sommerhaus": Hat Claudia Obert ein Alkoholproblem?

Claudia Obert ohne ein Glas Champagner in der Hand? Unvorstellbar. Was lange Zeit als Markenzeichen der Unternehmerin galt, könnte ein Hinweis auf ein ernstes Problem mit Alkohol sein, wie das "Sommerhaus" zeigt.

Claudia Obert liebt teuren Alkohol. Ob Champagner oder guter Weißwein – auf kaum einem Instagram-Bild ist die Unternehmerin ohne ein Gläschen in der Hand zu sehen. An ihrem 62. Geburtstag schenkte sie sich laut eigener Aussage eine "Druck-Betankung". Vier Flaschen Champus waren ihr Ziel. Viele sahen hinter solchen Szenen lange Zeit eine Vermarktungsstrategie von Claudia Obert, die Besitzerin einer Modemarke ist und vom Image der reichen Luxuslady profitiert.

Glückwunsch! Claudia Obert wurde am 25. September 62 Jahre alt. Natürlich wurde ihr Ehrentag mit Freund Max Suhr (25) und jeder Menge Alkohol gefeiert. "Heute schenke ich mir selbst eine Druck-Betankung, ich will vier Flaschen Schampus schaffen!", kündigte die Unternehmerin an. Der Geburtstag endete mit ihren "Saufkumpanen" in der Kneipe.

Alkohol im "Sommerhaus der Stars"

Szenen im "Sommerhaus" könnten nun jedoch darauf hindeuten, dass hinter Oberts Alkoholkonsum weniger eine Strategie als vielmehr ein ernsthaftes Problem steckt. Denn hier scheint Claudia Obert beinahe ununterbrochen alkoholisiert zu sein. Selbst, als sie sich nach ihrem Rauswurf von den anderen Teilnehmern verabschiedet, hat sie ein Glas in der Hand. In einer anderen Szene öffnet sie mit ihrem Freund Max Suhr eine riesige Champagner-Flasche und gönnt sich direkt einen großen Schluck. TV-Zuschauer wittern ein Problem und äußern ihre Vermutungen in den sozialen Medien. Einige sehen es mit Humor. So schreibt beispielsweise ein User: "Claudia wird eh die meiste Zeit knackendicht sein und somit alles gut überstehen". Andere nehmen das mögliche Problem ernster: "Schade, dass Claudia soviel trinkt.", meint einer. Ein anderer User sagt: "Wie es ausschaut, hat sie ein großes Alkoholproblem, was dem anderen Kandidaten auch schon aufgefallen ist".