Eskalation im "Sommerhaus": "Noch ein Move, Digger!"

Es wird wieder hat im "Sommerhaus der Stars": Eric geht auf Aleks los, der seine Freundin immer respektloser behandelt. Ricarda Raatz verrät, wann sie und Maurice das letzte Mal miteinander geschlafen haben.

Explosive Stimmung im "Sommerhaus der Stars" (dienstags, 20.15 Uhr, RTL): Als Schauspieler Eric Stehfest im Garten mitbekommt, wie Aleks Petrovic im Streit mit Freundin Vanessa Nwattu gegen einen Stuhl tritt und laut wütet, greift er ein: "Ich wusste gleich, dass Aleks ein Macho mit Ego-Problem ist." Doch Aleks will nichts davon hören, attackiert seinerseits Eric und kommt ihm dabei immer näher: "Noch ein Move, Digger!", warnt der ihn. Hätte Zico die Streithähne nicht getrennt, es wäre womöglich zur Prügelei gekommen.

Ironische Moral der Geschichte: Vanessa, die zuvor bitterlich über ihren Freund Aleks geklagt hatte, küsst und tröstet ihn nun. Dass er sie zuvor unsanft gekniffen hatte? Halb so wild! Walentina Doronina verzieht das Gesicht: "So eine Fake-Scheiße! Schauspieler!", ätzt sie. Eric ist ausnahmsweise gleicher Meinung: "Ja, kriecht euch doch gegenseitig in den Ar..., ist doch schön!", mosert er in Richtung Aleks und Vanessa.

Ricarda Raatz offenbart Bett-Flaute und fragt: "Ist hier noch jemand Single?" Beim nächsten Spiel bekommt dann aber wieder Walentinas Verlobter Can Kaplan die volle Wut der 23-Jährigen ab. Als nach der "Prinzessin auf der ...?" gefragt wird, motzt sie ihn an: "Das musst du doch wissen! Du bist doch ständig im Garten. Ich esse jeden Tag nur Chili-Cheese-Nuggets!" Auch den Begriff "rollig" für paarungsbereite Katzen kennt Doronina nicht: "Katzen hassen mich!", flucht sie.

Ricarda Raatz offenbart bei einer Challenge auf die Frage, wie oft sie und Freund Maurice Sex haben, Pikantes: "Wir haben doch seit ein bis zwei Monaten nicht mehr gebumst". Dass die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt, ist nicht zu übersehen. Was Ricarda am wichtigsten in einer Beziehung findet, lautet eine Frage an Maurice. "Dass das Vögeln gut ist?" Ricarda verdreht die Augen: "Respekt, Mann!" Verzweifelt dreht sie sich zur Kamera und fragt: "Ist hier noch jemand Single?" Kurz nach dem Auszug aus dem "Sommerhaus" kam die Trennung.

Arben Zekic weint wegen Tochter Dass es auch anders geht, zeigen Justine Dippl und ihre Partner Arben Zekic. Die zwei "Underdogs" (Justine) im Haus machen kein Drama und unterstützen sich, auch wenn es mal nicht gut läuft. Als Arben auf die Frage, was der schönste Moment in ihrer Beziehung war, mit "der Verlobungsantrag" antwortet, ist Justine nur kurz verblüfft: "Unsere Tochter!", korrigiert sie ihn. Arben ist nach seinem Aussetzer völlig geknickt und bricht in Tränen aus. Er schämt sich, dass er nicht sofort an das gemeinsame Kind gedacht hat. Doch Justine tröstet ihn: "Baby, das ist doch nicht so schlimm", baut sie ihn wieder auf.

Zweifel hat Zico, was die Teamfähigkeit seiner Mitbewohner Walentina und Can betrifft: Die zwei achten vor allem auf ihr eigenes Wohl, so sein Vorwurf. Als sie mit der Einkaufsliste für alle im Haus verschwinden und nur das notieren, was sie selbst haben wollen, platzt dem Schauspieler ("Köln 50667") der Kragen: "Die haben bewusst Feuer gelegt!"

Zico Banach flippt aus Can lässt ihn auflaufen und erklärt, man müsse auch mal "Akzeptanz lernen", und überhaupt: Neulich hätten die anderen ihm und Walentina auch keine Eier übrig gelassen: "Halt deine Sch...-Fresse! Du hast kleine Eier!", flippt Zico aus. Zicos Freundin Pia nimmt ihn zurück. Er solle sich nicht provozieren lassen: "Das ist nicht unser Niveau!"

Bei der Nominierung sind sowohl Maurice und Ricarda (haben trotz Zerwürfnissen überraschend das Paar-Spiel gewonnen) sowie Walentina und Can sicher. Die Reality-TV-Darstellerin nutzt ihre Nominierung, um eine Breitseite gegen Zico zu fahren: "Jemand macht hier auf Mann, dabei hat er ganz kleine Wachteleier", stänkert sie gegen ihn. Pia ist fassungslos: "So herablassend!", dreht sie sich weg. Die meisten Stimmen fangen sich jedoch Aleks und Vanessa sowie Eric und Edith Stehfest ein. Beide müssen nun in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten.