"Hass auf Frauen – Gewalt im Netz" / "Wie sexistisch ist Deutschland?": TV-Krtik zu den zwei Dokus bei 3sat

Schauspielerin im Interview

Désirée Nosbusch über intensive "Irland-Krimi"-Dreharbeiten: "Da hatte ich große Schwierigkeiten wieder auszusteigen"

Seit 2018 ermittelt Désirée Nosbusch in der beliebten "Irland-Krimi"-Reihe im Ersten. Mit viel Leidenschaft für das Land und für ihre Rolle verkörpert die Schauspielerin die Polizeipsychologin Cathrin Blake. In dem Juztizkrimi "Ein Fall für Conti" im ZDF steht Désirée Nosbusch als mutige Anwältin für ihre Klienten ein. Im Interview hat die Schauspielerin verraten, was sie an den Figuren reizt und berichtet über eine besondere Szene, die sie auch nach Drehschluss, lange nich mehr losgelassen hat.

MEHR