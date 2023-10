Die Rosenheim-Cops: Igor Jeftić könnte ZDF-Krimiserie schon bald verlassen

Vor 20 Jahren flackerte die erste Folge von "Die Rosenheim-Cops" über die deutschen TV-Bildschirme. Das Interesse an der Krimiserie ist ungebrochen, sodass an 10. Oktober die mittlerweile 23. Staffel ausgestrahlt wird. Für die meisten Fans der Serie gehört Kommissar Sven Hansen, der seit 15 Jahren ein fester Teil der Serie ist, zum Flair der Rosenheim-Cops dazu.

Igor Jeftić spielt seit 2008 den Ermittler Sven Hansen bei "Die Rosenheim-Cops", bis 2020 an der Seite von Serien-Urgestein Joseph Hannesschläger. Beide verband "gute Freundschaft". Im Interview erinnert sich Jeftić an die schwere Zeit nach dem Tod des Freundes und an gemeinsame Startschwierigkeiten.

Ob Igor Jeftić wirklich vor hat, in der nächsten Staffel nicht mehr dabei zu sein, verriet der Darsteller noch nicht. Eins scheint jedoch klar zu sein: Sollte der 51-Jährige die Chance bekommen, an einem anderen Projekt mitzuwirken, das seine Neugierde weckt, könnte es mit der Ära Sven Hansen vorbei sein. Mindestens in der 23. Staffel können Fans sich jedoch noch auf den Auftritt von Jeftić freuen. Die erste Folge wird am 10. Oktober um 19:25 Uhr ausgestrahlt.