Legendäres "Dinner" in edler Location: "Ich bin total gerührt!"

In der aktuellen Folge von "Das perfekte Dinner" nimmt Heidi (53) das Zepter in die Hand. Die Gäste haben hohe Erwartungen an die herzliche und kreative Gastgeberin – und die werden sogar noch übertroffen.

In Neuenheim mitten in Heidelberg wohnt Interieur-Designerin Heidi mit ihrem Lebensgefährten, einem Künstler, in einem 1860 gebauten und restaurierten Haus. Die kunstvoll gestalteten Räume bieten die ideale Kulisse für "Das perfekte Dinner". "Mein Ziel ist für den heutigen Abend, dass ich glückliche Menschen verabschieden kann", formuliert Heidi ihre Mission. Stressen lässt sich die dreifache Oma deswegen nicht. Nach dem gemütlichen Einkauf auf dem Markt bleibt noch Zeit für einen Espresso mit Freundinnen.

Um 12 Uhr geht's endlich mit den Vorbereitungen los, schließlich soll am Abend folgendes Drei-Gänge-Menü auf dem Tisch stehen: Der Vorspeise "Blumenwiese für Genießer" folgt die Hauptspeise "Thunfisch trifft bodenständiges Handwerk" und "Papas Lieblingssüßspeise" zum Dessert. "Von der Heidi erwarte ich mir unheimlich viel heute", baut Ella (42) schon an Tag 2 Druck auf. Carl (50) analysiert den Vorspeisen-Titel: "Essbare Blumen?" Gerhard (54) scherzt: "Vielleicht legt sie auch einfach ein Stück Rollrasen auf den Tisch?" So daneben liegt er damit gar nicht.

Das Haus macht Carl sprachlos: "Wie ein Filmset" Bevor es ans Essen geht, bekommen die Gäste eine Hausführung mit Aperitif im alten Tanzsaal. "Oha, meine Fresse", bestaunt Ella das alte Gemäuer. "Wie ein Filmset", strahlt Stuckateur Carl. "Obwohl ich gewusst habe, es wird ausgeflippt, es wird was Besonderes, war ich trotzdem baff."

"Auf der Tischdeko befindet sich die Blumenwiese zum Essen", hat sich Heidi was Besonderes einfallen lassen. Auf Spießchen steckt sie Rinder-Carpaccio mit Parmesan und Rucola, Garnelen im Pankoteig, gebratene Pilze und Melone mit Feta in den ausgelegten Moosboden. Die Gäste sind geflasht. "Tolle Idee", findet Ella. "Gelungener Auftakt für so einen schönen Abend", ist Tobias (37) restlos glücklich. "Ich glaube, die waren doch schon ein bisschen begeistert und überrascht", freut sich Heidi, dass ihre Häppchen-Wiese so gut ankommt.

Tobias schwärmt: "Das feinste Thunfischfleisch ever!" Der Hauptgang besteht aus kurz angebratenem Thunfisch im Sesammantel mit Kartoffel- und Karottenspaghetti. Ella hält die Kartoffeln für Spätzle. Heidi grinst: "Spätzle mit Thunfisch? Also ich bin schon verrückt, aber so verrückt bin ich dann doch nicht." Ella begeistert der Teller: "Oh wow! Heidi, du kriegst deinen ersten Stern von mir!" Tobias schwärmt: "Das war das feinste Thunfischfleisch ever!" Gerhard sieht's genauso: "Zubereitung, Gargrad, perfekt!"

Ellas Fazit lautet: "Die Hauptspeise hätte ich tatsächlich auch so in einem sehr hochwertigen Restaurant essen können. Also Hut ab!" Gerhard hebt sein Weinglas: "Heidi, wenn ich nochmal als Thunfisch auf die Welt komme, ich lasse mich nur von dir braten!" Bei dem vielen Lob kommen Heidi die Tränen: "Ich bin total gerührt!"

"Mein Papa hat am liebsten Marillenknödel gegessen", löst Heidi das Dessert-Rätsel auf. "Zuckersüß fand ich, dass sie die Nachspeise ihrem Vater gewidmet hat", meint Ella und zieht erneut den Hut vor dem Aufwand. "Vom Schwierigkeitsgrad kann ich mir vorstellen, dass das eine 11 von 10 ist." "Heidi war top", gibt Tobias volle Punktzahl. "Sie hat's drauf", zückt auch Carl die 10 Punkte. Mit insgesamt 38 Punkten übernimmt Heidi ganz klar die Führung.