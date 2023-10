"Karlsplatz": TV-Kritik zur Talkshow-Reihe mit Kabarettistin Eva Karl Faltermeier

Es gibt viel zu besprechen in den acht neuen Folgen der Talkshow-Reihe "Karlsplatz". Kabarettistin Eva Karl Faltermeier bringt mit ihren Gästen vielseitige Themen auf den Tisch. Der Humor soll dabei aber nicht zu kurz kommen.

Kabarettistin Eva Karl Faltermeier hat das Talent, im bisweilen als schnöde empfundenen Alltag Skurrilitäten zu entdecken. Jetzt starten acht neue Folgen ihrer BR-Talkshowreihe "Karlsplatz". Sie bringen wieder mal mehr oder weniger praktische Lebenshilfe, ab und an tiefschürfende Gespräche, aber auch viel Comedy-Elemente zusammen. Zum Auftakt sind Tobias Schlegl, Vroni von Quast und Simon Pearce zu Gast.

"Talk und Tumult"

Dabei gilt die Devise: Man kann, muss die Dinge aber nicht immer allzu schwer nehmen. Platziert neben einer Waschmaschine als eines der Elemente der Bühnendeko dreht bei "Talk und Tumult", wie Faltermeier über ihre eigene Sendung oft sagt, das Tempo gern etwas hochtouriger. So soll es in der neuen Folge unter anderem ums eigentlich durchaus ernste Thema Gesundheit gehen. Doch angeführt von der Spaßmacherin landet das Gespräch dann schnell bei Fragen wie: "Warum gibt's Globuli nicht in salzig?" oder "Wie stabil ist meine Seitenlage wirklich?"