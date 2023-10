"Sommerhaus"-Stars treten im Box-Kampf gegeneinander an: "einfach nur die Fresse polieren"!

"Die Reality-TV-Szene ist aktuell außer Kontrolle"

"Die Reality-TV-Szene ist aktuell außer Kontrolle, die Leute drehen total am Rad. Ein Promiboxen auf einer High-Quality-Ebene soll die neue Plattform dafür sein", erklärt der "Fame Fighting"-Ideengeber und "Temptation Island"-Ex-Teilnehmer Eugen Lopez gegenüber Bild. Dieses Angebot haben nun Mike Heiter und Eric Sindermann angenommen und wollen an dem Live-Event am 4. November in Bonn teilnehmen. 2019 zog Mike Heiter in das "Sommerhaus der Stars" ein, genauso wie 2022 sein Boxpartner. Beinahe wäre es allerdings nicht zu diesem Duell gekommen. Grund dafür: Eric Sindermann hatte seine Teilnahme an "Fame Fighting" zu früh in der RTLZWEI-Sendung "B:REAL" ausgeplaudert. "Mein Kampf stand ja beim Fame Fighting in den letzten Tagen so ein bisschen auf der Kippe. Hatte folgenden Grund... Ich habe leider bei 'B:REAL' eine Sache gedroppt, die ich nicht hätte droppen sollen", erklärte der selbsternannte Modekönig reuevoll auf Instagram. Dafür kassierte der ehemalige Handballer nun eine Vertragsstrafe. Seiner Kampfeslust scheint das nicht geschmälert zu haben. "Ich hab einfach nur Bock, Mike die Fresse zu polieren, alles andere ist mir scheiß egal", lässt Eric Sindermann auf Instagram wissen.