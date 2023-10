"Krasse Reaktionen" erwartet: Erstes lesbisches Paar auf dem "Playboy"-Cover

Erstmals in der Geschichte vom "Playboy" ist mit Hanna Sökeland und Jessica Huber ein lesbisches Paar auf dem Cover. Was sie damit erreichen wollen, erzählen die Reality-TV-Stars im Interview.

Für den erneuten Auftritt erwarten sie und ihre Partnerin "krasse Reaktionen", wie sie im Interview erzählen: "Wir sind anscheinend immer noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem es normal ist, dass eine lesbische Frau machen kann, was sie will", erklärt Sökeland: "Wir – auch meine eigene Community – sprechen von Toleranz und Freiheit und Akzeptanz." Doch sobald sie "als Mensch" eine Entscheidung treffe, käme "sogar aus der queeren Gesellschaft die Rückmeldung, dass sie das nicht gut findet. Dabei ist das doch meine Freiheit, meine Entscheidung, wo ich mich ausziehe und wo nicht", klagt Sökeland.