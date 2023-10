"Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten": Infos zur Doku bei 3sat

Oft werden Tiere wie Wespen oder Bienen unterschätzt. Die Insekten haben winzige Gehirne und können dennoch Großes leisten. Die Doku bei 3sat gibt Einblicke in eine faszinierende Welt und überrascht mit erstaunlichen Fakten.

Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten Dokumentation • 12.10.2023 • 20:16 Uhr

Was haben Bienen, Hummeln oder Ohrwürmer gemeinsam? – Sie gehören nicht nur zur Klasse Insekten, sondern sie sind, was die meisten sicherlich erstaunt, auch überaus intelligent. Und das trotz ihres winzigen Gehirns: So entspricht zum Beispiel die Größe des Gehirns einer Wespe einem Millionstel des menschlichen Gehirns, und das Gehirn einer Biene ist nicht mal so groß wie ein Nadelkopf. Berndt Welz zeigt nun in seiner Doku "Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten" Wissenswertes über die Intelligenz dieser Lebewesen.

Insekten können sich Gesichter merken Mittlerweile belegen Forschungen, dass die Insekten falsch eingeschätzt wurden und mehr drauf haben, als man denkt. So können, so zeigt der Film. Hummeln Verhaltenstests bestehen, die auch schlaue Krähen schaffen. Auch Papierwespen können eine hohe Intelligenz nachweisen, wie Verhaltensbiologin Elizabeth Tibbetts von der Universität in Michigan erklärt: "Sie sind zwar keine Universalgenies wie Künstler, aber in ihren Bereichen sind sie brillant". Die Insekten können nicht nur strategisch denken, sondern sich auch Gesichter merken.

Was die Evolutionsbiologin noch festgestellt hat: "Papierwespen sind so zickig wie die Protagonisten der Streaming-Serie 'Game of Thrones". Sie planten sogar Intrigen und würden alles für die Rolle der Königin in Kauf nehmen – selbst einen blutigen Kampf.

Die Doku zeigt, wie vielschichtig die Welt der kleinen Lebewesen eigentlich ist. Viele Menschen unterschätzen die Insekten, nicht zuletzt wegen ihrer kurzen Lebenserwartung. Ohrwurmbabys leben ungefähr ein Jahr, sind aber erstaunlich: Sie lernen von ihren Müttern die Brutpflege, und die Insekten aus einem Gelege können Persönlichkeitsmerkmale ausprägen. Auch auf die Meerrettichblattkäfern wird in der Dokumentation eingegangen – sie sehen zwar unscheinbar aus, sind aber mutiger als ihre Artgenossen.

Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten – Do. 12.10. – 3sat: 20.15 Uhr