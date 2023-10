"Die Verräter": Promi gesteht: "Ich habe die Kontrolle verloren"

Dass die "Loyalen", also die Nicht-Verräter bei "Die Verräter" (RTL), hektisch gackernd durchs Château de Béguin laufen wie aufgescheuchte Hühner, dass sie einen jeden in der Runde misstrauisch beäugen, als ginge es um letzte Körnchen Futter – das ist normal. Jetzt aber bekam die ganze mysteriöse Sache einen unglaublichen Twist, besser als in jeder Scripted Reality: Die letzten verbliebenen Verräter gehen sich selbst an die – um im Bild zu bleiben – Gurgel. Und so einen Hahnenkampf überleben halt selten beide.