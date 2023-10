"The Voice"-Talent überrascht Kaulitz-Zwillinge: "Wisst ihr, dass ihr mal meine Vorband wart?"

In der letzten Ausgabe von "The Voice of Germany" wurde Bill Kaulitz gleich mehrfach überrascht. Besonders eine Kandidatin sorgte für ein unerwartetes Wiedersehen mit den Zwillingen.

Folge 7 – die heiße "Blind Auditions"-Phase der ProSieben/SAT.1-Castingshow "The Voice of Germany" hat begonnen. Und heiß waren auch Bill Kaulitz' (34) abdriftende Gedanken, doch dazu später mehr.

Eigenwillige Klavier-Version von ABBAs "Dancing Queen" Zunächst aber war es das Talent der Theaterschauspielerin Justyna Chabarek (33), die ihn und seinen Zwillingsbruder Tom (34) mit Whitney Houstons "How Will I Know" begeisterte. Auch Giovanni Zarrella (45) und Shirin David (28) wollten die gebürtige Polin für ihr Team gewinnen, doch die setzte auf Frauenpower und wählte Shirin.

Ebenfalls zwischen drei Teams entscheiden konnte sich ganz am Ende Alex Seeger (24). Der war 2020 bei "The Voice" noch leer ausgegangen, überzeugte nun aber mit einer eigenwilligen Klavier-Version von ABBAs "Dancing Queen" und wählte Ex-Boyzone-Sänger Ronan Keating (46) als Coach.

Sicher ein Ansporn für die fünf von zwölf Kandidaten, die diesmal komplett leer ausgingen, darunter der technische Zeichner Manfred Loos (59), für dessen Interpretation des The-Killers-Hits "Are We Human" sich kein Coach komplett erwärmen konnte – wohl aber für seine Mähne: "Ich lieb' die Haare, oh mein Gott!", schwärmte Shirin.

Ebenfalls buzzerlos nach Hause fahren musste der Fahrzeuglackierer Dario Pellino (21), der Harry Styles' (29) "Late Night Talking" zum Besten gab, sowie der extrem nervöse Bankangestellte Marcel Rainprecht (22), der "More Than Words" von Extreme sang und der von Giovanni Zarrella gebeten wurde, nächstes Jahr bitte wiederzukommen.

Riesengroßer Tokio-Hotel-Fan Kaum war der hinter der Bühne verschwunden, gestand Bill, dass er davon fantasiere, mal eine Bank auszurauben. Den Zusammenhang erriet Giovanni schnell und deutete pantomimisch eine Verhaftung an. Genau, bestätigte Bill: "Festgenommen werden dann, weißt du, von 'nem ganz heißen Officer ..."

Ein paar Auftritte später schien es in Bills Köpfchen erneut heiß herzugehen. Beim eigentlich harmlosen bayrischen Liedchen von Omara, "Bierle In Da Sun", das der ebenfalls leer ausgehende Tobias Enzl (33) vortrug, war Bill "einfach bisschen abgelenkt", das müsse er ehrlich sagen. "Das war so: Schaum, lecken, was?", gestand er zum Amüsement der anderen.

Besser konzentrieren konnte er sich zum Glück beim Auftritt der Psychologiestudentin Sina Lecking (21), die sich als riesengroßer Tokio-Hotel-Fan outete und schon als Sechsjährige im Wohnzimmer "Durch den Monsun" performt hatte – einen Videobeweis hatte sie mitgebracht. Nachdem sich für ihre Interpretation von Taylor Swifts "We Are Never Ever Getting Back Together" sowohl Ronan als auch die Kaulitz-Zwillinge erwärmt hatten, war klar, mit wem sie die Reise fortsetzen würde ...

Ronans Team wächst Auch die Heidelberger Studentin Lizi Gozalishvili (19) hätten die Brüder gern für sich gewonnen, doch als Zarrella den von ihr vorgetragenen "Earth Song" von Michael Jackson noch mal im Duett sang, hatte der sie für sich gewonnen. Leichtes Spiel hatte dagegen Ronan Keating bei Simon "Teddy" Schmerbeck (21). Für dessen Version von Clinton Kanes "I Guess I'm In Love" buzzerte er allein und hatte den ehemaligen "The Voice Kids"-Kandidaten damit sicher in seinem Team.

Auch bei Vikrant Subramanian (33), der Joni Mitchells "Both Sides Now" sang, schien das der Fall zu sein, doch in letzter Sekunde buzzerte auch Giovanni Zarrella. Glück für Keating, dass dessen Hit "When You Say Nothing At All" Vikrant einst beim Flirten geholfen hatte – er wählte ihn.

Den einzigen Vierer-Buzzer der Folge erhielt die Wiener Straßenmusikerin Tatjana Falkner (25) für ihre Interpretation von Bonnie Tylers "Holding Out For A Hero". Dennoch konnte sie nur aus drei Teams wählen, denn die Kaulitz-Zwillinge hatten ihren "Blocked"-Buzzer genutzt und Shirin damit die Chance genommen, Tatjana in ihr Team zu holen. "Guter Block", erkannte auch die an – Tatjana wählte tatsächlich Team Tokio Hotel.

"Da wart ihr 13 und ich war ... viel älter." Und dann war da noch Plappermaul Angela Peltner (42), die von der Traurednerin bis zur Autorin diverse Berufe aufzählte – unter anderem spielt sie seit zwölf Jahren eine Kellnerin in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Als sie Nenas Hit "Leuchtturm" sang, war es für Tom wie eine Zeitreise: "Erinnert mich so an dich früher", raunte er seinem Bruder Bill, einem erklärten Nena-Fan, zu. "Mich auch", bestätigte der, gefolgt von einem: "Wollen wir?"

Sie wollten: Als Einzige drückten sie für Angela auf den Buzzer, die sogleich jubelte: "Euch wollt' ich!" Denn mit den beiden verband sie eine besondere Geschichte: "Wisst ihr, dass ihr mal meine Vorband wart?", überraschte sie die Zwillinge. Im Club "Barfly" im Magdeburger Vorort Schönebeck seien sie damals aufgetreten: "Da wart ihr 13 und ich war ... viel älter." – "Ja, klar!", erinnerten sich die beiden daraufhin und Bill fasste zusammen: "Ich glaube, es sollte so sein, dass wir uns umdrehen ..."