Promi-Nachbar macht Bill Kaulitz wahnsinnig: "Meine Nerven sind am Ende

Wer in nächster Zeit auf einen müden Bill Kaulitz treffen sollte, findet in der neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" die Ursache für seine Augenringe. In einem Gespräch mit seinem Bruder Tom, mit dem er den Podcast betreibt, beschwerte sich der Tokio-Hotel-Star über seinen Schlafmangel. Grund dafür ist ein Sänger aus einer anderen bekannten Band, der sein Nachbar in den USA ist.