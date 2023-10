„Sommerhaus der Stars“: Wird Walentina Doronina zur unbeliebtesten Teilnehmerin?

Das „Sommerhaus der Stars“ ist für Fans von Reality-Formaten Pflichtprogramm. Auch in der achten Staffel der RTL-Sendung gibt es wieder jede Menge Zündstoff zwischen den Teilnehmern. Und mittendrin ist nicht selten eine bestimmte „Prominente“: Walentina Doronina.

Provokationen und Beleidigungen Walentina Doronina wird ganz sicher nicht als beliebteste Teilnehmerin in die Geschichte vom „Sommerhaus der Stars“ eingehen. Sowohl bei ihren Mitbewohnern als auch den Zuschauern sammelte sie keine Sympathien. So zeigte sie den anderen Teilnehmern den Mittelfinger, als feststand, dass sie und ihr Freund Can Kaplan in der zweiten Folge nicht das Sommerhaus verlassen müssen. Besonders gerne gerät Walentina mit Aleks Petrovic aneinander und bezeichnete ihn bereits als Lügner und als „Lappen“. Der Konflikt zwischen Walentina und Aleks hat allerdings eine Vorgeschichte. Denn wenige Monate vor den Sommerhaus-Dreharbeiten feierte Aleks eine Party, zu der er Walentina nicht eingeladen hatte – was die ihm bis heute krummnimmt.

Im Streit mit Can Kaplan Auch vor ihrem Freund Can macht Walentina im Sommerhaus nicht halt. So liefert sich das Paar in der fünften Folge ein peinliches Streitgespräch. Vorangegangen war ein Spiel, in dem Can und Walentina Gegenstände auf einer Wippe ausbalancieren mussten. Das gelang ihnen allerdings nicht, was vor allem an ihrer mangelhaften Kommunikation lag. Statt die Aufgabe gemeinsam zu bewältigen, beschimpften sie sich vor laufender Kamera. Vor allem Walentina nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Provokativ fragte sie ihren Freund „Bist du blöd?“, und sagte ihm, dass er sie nerve. „Halt deine Fresse“, erwiderte sie, als Can sie anfeuerte. Dann wurde es sogar persönlich, als Walentina sagte: „Deine Dummheit f*ckt mich so ab. Wie in der Beziehung. An dieser Beziehung ermüdet mich alles.“ Das konnte Kaplan nicht auf sich sitzen lassen und bezeichnete seine Freundin als „Psychopathin“. Auch im anschließenden Interview war die dicke Luft zwischen den beiden noch nicht verflogen. „Ich bin hier echt im Irrenhaus gelandet, und du gehörst dazu“, äußerte sich Can. Und Walentina erwiderte: „Was ist das für eine Liebe? Eigentlich gar keine.“ Kurz darauf reichte es Can, und er brach das Interview ab. Doch wer eine spätere Fortsetzung des Streits erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Denn kurz nach dem Spiel und dem Interview herrschte zwischen den beiden wieder Harmonie.