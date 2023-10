"Jenseits der Spree": TV-Kritik zu den neuen Krimi-Folgen mit Jürgen Vogel

Aber auch Mavi hat ihre Päckchen zu tragen. Wobei: Ihre Mutter leidet offenbar doch nicht in Demenz. Dafür muss sich Robert zunächst um seine Kollegin Emmi Heffler (Bella Bading) sorgen. Sie wird mit heftigen Bauchschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Und dort ist sie schnell mitten im Geschehen. Das erste Verbrechen, das gelöst werden muss, erzählt von einer Auszubildenden just dieses Hospitals, die nach Schichtende an einer Bushaltestelle vor einen Laster geschubst und getötet wird. Rasch konzentrieren sich die Ermittlungen auf Kollegen im Krankenhaus, wo die junge Annabelle (Nhung Hong) offenbar gemobbt wurde.