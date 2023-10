"Malibu – Schwesterherzen": TV-Kritik zum neuen Film der Herzkino-Reihe im ZDF

Klar, das kann schon mal passieren: Am Morgen wacht man mit einem Lächeln auf den Lippen auf, genießt die sanften Sonnenstrahlen im Gesicht und findet – wenn alles gut geht – sogar noch ein Bündel Geld unter der Bettdecke. Doch ach, spätestens wenn alle 50-Euro-Scheine vom Winde verweht sind, wird dem Betrachter klar, dass das hier doch nur ein Traum war. So märchenhaft geht es dann doch nicht zu im neuen Film der"Herzkino"-Reihe "Malibu", in dem sich so einiges nur ums Geld dreht. Jedenfalls bei Familie Schäfer, die im Mittelpunkt des Films steht. "Schwesterherzen" lautet der Titel. Drei neue "Malibu"-Filme zeigt das ZDF nacheinander an den Sonntagabenden.