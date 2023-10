„Surviving Paradise“: Gnadenloses Reality-TV auf Netflix

Reality-TV at it´s best: Reality- Begeisterte können sich warm anziehen. Netflix bringt eine neue Survival-Show an den Start und schon am 20.10.2023 geht es los. Doch aufgepasst: In dieser Show ist nichts so, wie es scheint: Statt Luxusleben und Traumstrand erwartet die Kandidatinnen und Kandidaten die Hölle auf Erden!

Worum geht es? 12 Teilnehmende glauben ein Leben im Luxus in einer Villa auf einer Klippe am Meer verbringen zu können und so ganz nebenbei die Show für sich zu gewinnen und damit 100.000 Dollar mit nach Hause zu nehmen. Doch der Schein trügt! Vom Leben im Luxus ist keine Spur -vorerst-. Die Kandidatinnen und Kandidaten fangen bei Null und damit ganz unten an: Sie müssen sich in den Wäldern ohne jeglichen Komfort durchkämpfen. Nur mithilfe von Freundschaften und Allianzen können sie es gemeinsam daraus schaffen und um den Einzug in die Luxusvilla fighten. Nur so erhalten sie die Chance auf 100.000 Dollar. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich also auf einige lustige und skurrile Momente freuen. Erste Eindrücke dazu werden schon im Trailer präsentiert und auf Netflix heißt es zu der Show: „In diesem Reality-Wettbewerb müssen Kandidat*innen Bündnisse schließen, um aus der Wildnis in eine Luxusvilla aufzusteigen. Nur dort gibt es das große Geld zu gewinnen“.

Das sind die Regeln Tricks und Listen stehen an der Tagesordnung. Wenn es den Waldbewohnerinnen und Bewohnern gelingt, ihre Mitstreiter zu überlisten und auf eine strategische Art und Weise zu übertreffen, können sie ihre gesamte Ausgangssituation im Spiel verändern und zum Resort zurückkehren. Dort können sie dann als Insider um die Gewinnsumme von 100.000 Dollar kämpfen. Doch eines ist sicher: Nämlich das nichts sicher ist! Heute befindet man sich im Luxus, doch morgen wendet sich das Blatt und wieder und die Teilnehmer stehen vor dem Nichts. Keiner ist jemals sicher!