"Die Landarztpraxis": Caroline Frier verrät witzige Details zu skurriler Szene

Darum geht's in "Die Landarztpraxis"

Die Sendung erzählt die Geschichte von Dr. Sarah König, eine Ärztin, die dem Berliner Stadttrubel entkommen will. Deshalb sucht sie Zuflucht in einem idyllischen Bergdorf am bayerischen Schliersee. Hier möchte die alleinerziehende Mutter entspannen und zur Ruhe kommen, denn in ihrem Privatleben herrscht das totale Chaos. Doch natürlich lassen die Abenteuer nicht lange auf sich warten.