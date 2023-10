"Das Mädchen von früher": TV-Kritik zum Krimi mit Nina Kunzendorf und Godehard Giese

Auf einem Feld in Brandenburg liegt der verkohlte Leichnam eines 15-jährigen Pflegekindes. Die ehemalige Frankfurter "Tatort"-Kommissarin Nina Kunzendorf nimmt mit ihrem Partner Godehard Giese die Ermittlungen in der ländlichen Provinz auf.

Es ist schon verblüffend, mit welch tristem Ambiente und einem ebensolchem Plot man in Deutschland die Primetime eines Groß-Senders bestücken kann. Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich dabei um einen Krimi mit bekannten Gesichtern wie in diesem Fall Nina Kunzendorf und Godehard Giese, beide großartige Schauspieler. Doch man muss schon eine gewisse Depressions-Toleranz mitbringen, um diese Handlung ertragen zu können. "Das Mädchen von früher" heißt der Krimi, den das ZDF erstmals zeigt.

Auf einem Feld in Brandenburg liegt der verkohlte Leichnam der 15-jährigen Bente. Das Mädchen lebte ganz in der Nähe auf dem Hof der Familie Strand. Hier werden seit Jahrzehnten Pflegekinder beherbergt, schon zu DDR-Zeiten. Mit den Kommissaren Maria Voss (Kunzendorf) und Teo Kromann (Giese), die seit Jahren gut zusammenarbeiten, aber mit privaten Themen nur sehr zurückhaltend umgehen, hat man zwei Kriminaler aufs Land geschickt, um den Tod des Mädchens zu untersuchen.

Für Maria Voss, die – typisch für TV-Krimis – aus der Gegend stammt, ist es eine Rückkehr zu schwierigen Wurzeln. Offenbar hat das Aufwachsen hier wenig Spaß gemacht. Als Überbleibsel jener Zeit lässt sich Polizist Lars Klapproth (André Hennicke) identifizieren, den Maria wohl früher gut kannte, mit dem sie aber heute irgendein Problem hat. Nicht ganz transparent scheint auch das Leben auf dem Strand-Hof, auf dem das ehemalige "Pflegekind" Maik Strand (Jonas Laux) gemeinsam mit Frau Gunda (Marie Anne Fliegel) und seinem mittlerweile an Demenz erkrankten Pflegevater Johann Strand (Dietrich Hollinderbäumer) noch für ein paar wenige verbliebene Pflegekinder verantwortlich ist. Ohnehin ist der Tod von Bente, in deren Magen man bei der Autopsie einen Schlüssel findet, irgendwie seltsam: Warum hat ihr das Ehepaar Gunnar (Jörg Witte) und Gerti Nowack (Rosa Enskat), das in der Nähe eine Tankstelle betreibt, überhaupt Benzin in Kanistern verkauft – einer ortsbekannten Brandstifterin?