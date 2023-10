"37°: Die Talent-Jäger – Kreativ gegen den Fachkräftemangel": Infos zur Reportage

Fachkräfte braucht das Land. Doch es fehlt an Nachwuchs am deutschen Arbeitsmarkt. Die "37°"-Reportage stellt verschiedene Arbeitgeber vor, die mit kreativen Lösungen gegen das Problem vorgehen wollen.

37°: Die Talent-Jäger – Kreativ gegen den Fachkräftemangel Reportage • 17.10.2023 • 22:15 Uhr

Es ist nur der Anfang, aber schon heute fehlt es in vielen Branchen an Fachkräften, insbesondere am Nachwuchs: Laut einer Statistik, die im August 2023 bei "Statista" veröffentlicht wurde, lag 2022 die Anzahl der Azubis in Deutschland bei 1,22 Millionen und damit um drei Prozent niedriger als im Jahr davor. Eine besorgniserregende Entwicklung, denn es ist klar: In einigen Jahren werden Millionen Menschen am Arbeitsmarkt fehlen. Stellt sich die Frage: Wie löst man dieses Problem? Und: Wie kann die Jugend für eine bestimmte Ausbildung begeistert werden? Die "37°"-Reportage "Die Talent-Jäger – Kreativ gegen den Fachkräftemangel" zeigt Lösungen und Ansätze.

"Aufgeben ist keine Option" Für den Film begleiten Tine Kugler und Günther Kurth mit ihrem Team drei Betriebe aus unterschiedlichen Branchen. Die jeweiligen Chefs erklären, wie sie ihre Fachkräfte finden und halten. Dabei wird deutlich: Die Jugend will von den Arbeitgebern anders angesprochen werden, indem diese zum Beispiel mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen, Stellenausschreiben kreativer gestalten und benachteiligte Jugendliche fördern.

Dass vor allem Mut und Engagement so manche Probleme lösen können, beweist der Glaser Sterz. Seine Devise lautet: "Aufgeben ist keine Option". Als sich kein Azubi für seinen Familienbetrieb an der Nordseeküste meldet, dreht er kurzerhand selbst ein Bewerbungsvideo – was millionenfach aufgerufen wurde.

Gutes Lebensgefühl am Arbeitsplatz Mit attraktiven Angeboten für seine Angestellten möchte er ein gutes Lebensgefühl am Arbeitsplatz schaffen. Nur so kommen gerade die kleineren Betriebe an zuverlässige Fachkräfte, sagt er. So bietet er eine Viertagewoche und freie Tage an Geburtstagen an.

Mehr als nur einen Arbeitsplatz schaffen, möchte auch Gottfried Härle mit seiner Traditionsbrauerei Härle am Bodensee. Er ist der Meinung, dass jeder in Deutschland die gleiche Chance auf eine Arbeit bekommen sollte. Aus diesem Grund beschäftigt er seit acht Jahren Geflüchtete und bildet sie unter anderem als Lageristen aus. Gemeinsam mit seiner Frau Esther Straub unterstützt er die Angestellten bei Sprachkursen und Amtsterminen.

Eine ähnliche Herangehensweise haben Gastronomin Sandra Forster und Sozialpädagogin Angela Bauer, die in München das Ausbildungsrestaurant "Roecklplatz" gegründet haben. Beide Frauen möchten Jugendlichen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und schlechtere Chancen im Berufsleben haben, eine Perspektive bieten. "Man muss sich halt darauf einlassen und verändern wollen", erklärt Mario, der kurz vor der Abschlussprüfung zum Koch steht.

