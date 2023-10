Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance mit eigener Doku-Reihe

Jeremy Fragrance wurde als Parfüm-Influencer und als "Promi Big Brother"-Teilnehmer bekannt. Nun bekommt der 34-Jährige mit "Jeremy Fragrance – Power, Baby!" eine eigene Doku-Reihe bei Sky.

Er schreit in die Kamera, riecht an Passanten auf Straßen und erzählt seinen Followern, dass er ein halbes Kilo Parmesan auf einmal gegessen hat: Jeremy Fragrance schafft es, in aller Munde zu sein – egal wie. Spätestens seit "Promi Big Brother" 2022 ist auch die deutsche Fernsehlandschaft auf den Parfüminfluencer aufmerksam geworden. Mit seinem weißen Anzug, seinen einarmigen Liegestützen und seiner exzentrischen Art sticht er direkt ins Auge – kuriose Selbstgespräche inklusive. Doch wer ist dieser Mann eigentlich?

Jeremy Fragrance will in den USA durchstarten Auf Social Media ist der 34-Jährige, der bürgerlich Daniel Sredzinski heißt, seit Jahren ein Star und gewährt Einblicke in seinen luxuriösen Lifestyle. Bekannt wurde er vor allem durch seine Videos über Parfüms. Trotz seiner Präsenz im Internet bleibt der Mann hinter Fragrance ein Rätsel. Nun soll eine Doku-Reihe Licht ins Dunkel bringen: Ab Montag, 16. Oktober, 20.15 Uhr, zeigt Sky im Wochenturnus das fünfteilige Format "Jeremy Fragrance – Power, Baby!" (auch auf Sky One und WOW).

Über einen längeren Zeitraum ließ sich der Influencer – der von 2008 bis 2010 unter dem Künstlernamen Jeremy Williams Teil der Casting-Band Part Six war – von zwei Kamerateams durch seinen Alltag begleiten. Neben Business-Meetings und Content-Erstellung für Social Media sind Fans auf seiner Reise nach Amerika mit dabei. Im Land der unbegrenzten Möglichkeit will Fragrace durchstarten.

Jeremy Fragrance träumte schon als Kind von der eigenen TV-Sendung Zwischen Saus und Braus zeigt sich der Unternehmer auch in emotionalen Momenten, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Die zeigen, dass hinter Jeremy Fragrance nicht nur ein Mann mit Geld und Ferrari steckt, sondern ein Mensch mit Gefühlen, was durch seine schrille Selbstinszenierung auf Social Media gerne mal in Vergessenheit gerät. Er wird unter anderem während seines Besuchs bei seiner Oma in Polen gefilmt. Mit dabei: seine Mutter, die eine große Rolle in Fragrances Leben spielt.

Trotz der bewegenden Aufnahmen zeigt sich der Unternehmer überwiegend laut und exzentrisch – so wie in den sozialen Medien. "Es ist ja die Realität, dass ich dafür bezahlt werde, ich zu sein. Und man macht mich noch bekannter", erklärt Fragrance im Interview, in dem er gerne mal abschweift. Er findet: "Ich bin in einer sehr dankbaren Position." Durch die Doku-Reihe erhofft er sich "mehr Reichweite" und "eine Fortsetzung, damit ich noch mehr Reichweite bekomme". Nach Aufmerksamkeit habe sich der 34-Jährige bereits als Kind gesehnt. Schon damals wollte er eine eigene TV-Sendung haben.

"Wenn ich mich zeige, dann zeige ich mich in einer Extremversion" Über sein Auftreten samt Rolex am Handgelenk und charakteristischem weißen Anzug ist sich der 34-Jährige bewusst: "Wenn ich mich zeige, dann zeige ich mich in einer Extremversion", erläutert er. "Die Menschen möchten gerne extreme Energys haben." Nicht umsonst ist sein Mantra "Kraft. Power. Strength."

Diese Konsum-Entwicklung macht er sich auf Instagram und TikTok zunutze: "Mir ist aufgefallen, dass die Leute eher auf extreme und dominante Dinge reagieren als auf flache Energy." Es sei auf den sozialen Plattformen wichtig, Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber auch auf die "richtigen Messages" zu achten. Bei dem Influencer bestünden die darin, "fair zu sein" und "die Wahrheit zu sagen".

Die Zahlen zeigen, dass die Fragrance-Strategie funktioniert: Auf Instagram folgen ihm fast eine Million Menschen, auf TikTok sogar 6,8 Millionen. Insgesamt haben seine Clips auf TikTok über 94 Millionen Likes. Fragrance sagt dazu, ganz Social-Media-Profi: "In der heutigen Zeit sind wir Influencer Meister der Momentaufnahmen. Don't hate the player, hate the game."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jeremy Fragrance (@jeremyfragrance) Nach seiner Zeit in der Boyband veröffentlichte Fragrance auch ein Solostück unter dem Namen "All of Me". Im Anschluss begann er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur und modelte nebenbei. Ab 2014 konzentrierte sich Fragrance, der als Kind polnischer Einwanderer geboren wurde, auf die Vorstellung von Düften auf der Videoplattform YouTube. "Das war aus Spaß an der Freude", erklärt er seine ursprüngliche Intention, "ich wollte mich in Themen weiterbilden wie 'Wie style ich mir die Haare?' oder 'Wie ziehe ich mich richtig an?'"

So sei er auf den Parfümbereich gestoßen und habe "nach kurzer Zeit einen viralen Erfolg bekommen. Damals war ich noch Wenigverdiener und recht schnell Hochverdiener. Ich habe festgestellt, mein Bedürfnis, der Beste in irgendwas zu sein, könnte ich ziemlich einfach befriedigen, weil die Nische der Parfüminfluencer sehr schwach bedient ist."

Trotzdem habe er sich erst "nach zwei Jahren dazu entschieden, das richtig ernst zu nehmen". Einer der Gründe für diesen Schritt sei seine Mutter, die auch in der Doku zu sehen ist. "Meine Mutter ist damals aus Oldenburg zu mir Richtung Bonn gekommen. Ich sorge auch finanziell für sie. Das, gepaart mit dem Gedanken, 'Ich werde der Karl Lagerfeld oder Arnold Schwarzenegger der Düfte', hat mir richtig Energy gegeben."

Jeremy Fragrance "hat schon alles erreicht" Doch es gibt auch die nachdenkliche Seite an der bekannten Internetpersönlichkeit: "Es ist nicht so, dass ich keine anderen Gedanken habe. Aber dann laufe ich zwischendurch einen Sprint und brülle 'Power' oder 'Kraft'. Dadurch löse ich das raus auf eine andere Art und Weise."

Besonders sein Glaube gibt ihm viel Kraft: "Was gibt's denn sonst? Du musst ja überlegen: Wie verhältst du dich auf der Erde und wer sind die Autoritäten? Ist es deine Mutti, der Staat oder du selbst?" Man könne "nicht mal einen Baum ausreißen. Gott kann das, wenn er will. Der Staat hilft dir auch nicht, wenn du die rote Linie überschreitest. Seit ich denken kann, bete ich. Das wurde mir von meinen Eltern mitgegeben."

Auf die Frage, warum der Influencer in Amerika durchstarten will, antwortet er ohne Zögern. "Die Amis sind die besten im Entertainment", ist Fragrance überzeugt. "Deswegen finde ich es gut, mich dort aufzuhalten." Auch "für seine berufliche Laufbahn" möchte er in den Staaten bleiben, er könne sich auch vorstellen, in den USA alt zu werden. Für seine Zukunft würde er sich noch "eine Frau und ein Kind" wünschen. Aber: "Wenn ich heute gehen würde, wäre das in Ordnung. Ich habe schon alles erreicht. Die Leute wissen, wofür ich stehe."