"Das perfekte Dinner": Gäste werden Zeugen einer "Live"-Geburt

Bei "Anne Will"

Annalena Baerbock kämpft im Einzelinterview mit den Tränen: "Erschüttert bis ins Mark"

Der Krieg in Israel war Thema in der Talkrunde von Anne Will. Außenministerin Annalena Baerbock wurde im Einzelinterview mit der Moderatorin emotional und musste mit den Tränen kämpfen. Journalistin Natalie Amiri warnte davor, dass eine Bodenoffensive im Gazastreifen den Feinden Israels in die Hände spielen werde.

