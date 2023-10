"Eine starke Familie"-Star Suzanne Somers ist tot

Im Juli gab sie bekannt, erneut an Brustkrebs erkrankt zu sein. Nun ist die US-Schauspielerin nur einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag verstorben. Ihre Pressesprecherin bestätigte den Tod gegenüber dem US-Portal "Page Six": "Suzanne Somers ist in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober friedlich zu Hause eingeschlafen." Zum Zeitpunkt des Todes sei sie "von ihrem liebevollen Ehemann Alan, ihrem Sohn Bruce und ihrer engsten Familie" umgeben gewesen.

Suzanne Somers begann ihre Schauspielkarriere mit kleineren Rollen, darunter drei Gastrollen in der US-Serie "Starsky & Hutch", ehe sie von 1977 bis 1981 die Rolle der Chrissy Snow an der Seite von John Ritter in der ABC-Sitcom "Herzbube mit zwei Damen" spielte. Ihren internationalen Durchbruch feierte Somers mit der Sitcom "Eine starke Familie" (1991 bis 1998), die auch in Deutschland zum Hit wurde.