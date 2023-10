"Terra X History: Rückkehr der Diktatoren? – Von Mao zu Xi Jinping": TV-Kritik zum zweiten Teil der Doku-Reihe

Inzwischen greift ein neuer Totalitarismus in China Platz, wobei die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt. Zensur, Propaganda, aber auch ein Personenkult herrschen wie zumindest seit den 70er-Jahren nicht mehr. Der Personenkult um Xi erinnert an die Zeiten des Mao Tse-tung. Hierzu passen Weltmachtträume, wie sie sich in der "Neuen Seidenstraße" manifestieren. Das Taiwan-Problem ist für Xi Jinping noch immer ungelöst, wie zu Maos Zeiten. Minderheiten wie die Uiguren werden interniert, Proteste in der ehemaligen Kronkolonie Hongkong niedergeknüppelt.