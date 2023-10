"Die große GEO-Story": Nahrungsmittelproduktion als Klimaretter?

Am 19. Oktober wird auf RTL die erste Folge von "Die große GEO-Story" ausgestrahlt. In einer Kombination aus Dokumentation und klassischer Bühnenshow thematisiert der GEO-Experte Dirk Steffens die Chancen und Risiken der weltweiten Nahrungsmittelproduktion.

"Die große GEO-Story" ist eine brandneue RTL-Dokureihe. TV-Moderator Dirk Steffens nimmt seine seine Zuschauer in der ersten Folge mit auf eine Reise. Sein Ziel: Er will das "größte Umweltproblem der Erde" unter die Lupe nehmen. Gemeint ist weder das Auto, noch die Kohlekraft – sondern unser alltägliches Essen. Die globalisierte Nahrungsproduktion verursacht weltweit riesige Natur- und Umweltschäden und steht mit Morden in Brasilien und der Flut im Ahrtal in Verbindung. Doch die Sendung zeichnet nicht einfach ein düsteres Bild der Gegenwart, sondern gibt auch Hoffnung für die Zukunft. Wie können wir alle satt werden, ohne unsere Umwelt zu zerstören?

Ein unterschätzter ökologischer Faktor

Der Umwelteinfluss der globalen Nahrungsmittelproduktion wird oft unterschätzt, findet Dirk Steffens: "Das größte Umweltproblem der Erde ist nicht Autofahren, Fliegen oder Heizen, es ist die Ernährung." Deshalb ist es ihm besonders wichtig, auf die Thematik aufmerksam zu machen. Dabei geht es nicht darum, Menschen bestimmte Nahrungsmittel zu verbieten. "Dabei geht es gar nicht so sehr darum, WAS wir essen, also Wurst oder Veggie, sondern viel wichtiger ist, WIE unser Essen hergestellt wird. Wer es clever anstellt, kann sogar Kühe von Klimakillern zu Klimarettern machen." Diesen positiven Ansatz will der Moderator in die Show transportieren. Anstatt einfach aufzuzählen, was nicht gut läuft, möchte er den Zuschauern zeigen, wie es besser geht. Ein erhobener Zeigefinger ist dafür nicht nötig: "„Wir wollen unseren Zuschauern und Zuschauerinnen nicht mit belehrenden Dokus auf die Nerven gehen, sondern sie kompetent informieren und gleichzeitig unterhalten".