"Total Control": TV-Kritik zur sechsteilige Dramaserie aus Australien

Die sechsteilige Dramaserie erzählt von einer Australierin, die einem Amokläufer mutig entgegentritt und so verhindern kann, dass noch weitere Menschen zu Schaden kommen. Schnell gerät sie ins Scheinwerferlicht, doch politisch instrumentalisieren lassen, will sie sich nicht. ARTE zeigt die Serie in deutscher Erstausstrahlung.

Früher hieß es mal im viel zitierten Spruch von Künstler Andy Warhol, dass jeder Mensch 15 Minuten Berühmtheit erhalten werde. Wie die neue Serie "Total Control", deren sechs Folgen ARTE in deutscher Erstausstrahlung präsentiert, eindrucksvoll zeigt, kann heutzutage auch mal ein kurzes, zudem reichlich verwackelt Handy-Video ausreichen, um landesweite, ja sogar internationale "Berühmtheit" auszulösen.

Image-Kosmetik und perfider Wahltaktik Die Australierin Alex Irving (Deborah Mailman) ist so eine Heldin: Im kurzen Clip ist zu sehen, wie sie einem Amokläufer entgegentritt und ihn so daran hindert, weitere Menschen zu attackieren. Ihre mutige Tat zieht auch die Aufmerksamkeit der konservativen australischen Premierministerin Rachel Anderson (Rachel Griffiths) auf sich. Sie will Alex in den Senat holen – allerdings auch aus Gründen der Image-Kosmetik und perfider Wahltaktik.

Tatsächlich setzt sich Alex schon seit Jahren in ihrer Kleinstadt für die Belange der indigenen Community ein. Der konservativen Partei fehlt es an Rückhalt bei diesen Wählerschichten. Die resolute Aktivistin, die selbst indigener Abstammung ist, möchte nicht den Stempel "Quoten-Aborigine" tragen. Mehr und mehr distanziert sie sich von der Machtpolitikerin. Doch der Kampf für die Rechte der Aborigines muss weitergehen. In der Gemeinschaft selbst sieht man Alex' Engagement zunehmend kritisch. Verrät sie die Anliegen der eigenen Leute?

Die Serie "Total Control" wurde schon 2019 auf dem Toronto International Film Festival ausgezeichnet, kommt aber jetzt erst ins Fernsehen. Hauptdarstellerin Deborah Mailman ("The Secret Life Of Us") ist die erste den Aborigines zugehörige Schauspielerin, die 1998 einen AACTA Award für die Hauptrolle in "Radiance" erhielt.

ARTE zeigt die ersten drei Folgen "Total Control" in einer Blockprogrammierung ab 21.45 Uhr unmittelbar hintereinander. Weiter geht es dann eine Woche später am Donnerstag, 26. Oktober, ab 22.40 Uhr mit den ausstehenden drei letzten Folgen.

