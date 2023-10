"Die große GEO-Story – Wie wir die Welt gesund essen": TV-Kritik zur Reportage mit Dirk Steffens

Eine Bratwurst beim sommerlichen BBQ und die Ahrtalflut haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Und dennoch bringt Dirk Steffens in "Die große GEO-Story – Wie wir die Welt gesund essen" das würzige Grillwerk und die verheerenden Wassermassen in Nordrhein-Westfalen 2021 in einen Zusammenhang. Es ist nur einer von zahlreichen Aspekten, den der Wissenschaftsjournalist im Rahmen seiner RTL-Reportage ausführt – und damit nach eigener Aussage "die wichtigste Frage für die Zukunft der Menschheit" umreißt.

Im Rahmen der RTL-Reportage zog es Dirk Steffens in die entlegensten Winkel dieser Erde. In Brasilien spürte er dem brutalen Sojakrieg nach und kam unfreiwillig in Berührung mit der Militärpolizei. Inmitten der saudi-arabischen Wüste filmten er und sein Team in einer Milchfabrik mit 50.000 Holsteiner Milchkühen. Und in China stattete Steffens einem Schweine-Hochhaus auf 26 Stockwerken einen Besuch ab. Neben all der Gigantomanie stellt der 55-Jährige aber auch zukunftsweisende Projekte vor, die Tierwohl, Nachhaltigkeit und Ökologie in Einklang bringen.