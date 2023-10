"Traumschiff"-Ableger abgesetzt: Schluss für "Kreuzfahrt ins Glück"

Am 1. Januar 2007 flimmerte die erste Folge der ZDF-Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" über die Bildschirme. Im "Traumschiff"-Ableger geht es um Hochzeitsplaner, die Paare begleiten, die sich an Bord das Jawort geben und dann am jeweiligen Reiseziel ihre Hochzeitsreise antreten. Auch einige "Traumschiff"-Hauptdarsteller wie Florian Silbereisen waren in Nebenrollen zu sehen. Doch nun gab der Sender das Aus der Reihe bekannt.