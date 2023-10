Carlo Masala: Politikwissenschaftler hält Einmarsch im Gazastreifen für unausweichlich

Als Militärexperte gab Carlo Masala seine fachliche Einschätzung zum Krieg in Israel ab und erklärte, was die möglichen Schritte und Pläne Israels sein könnten. Auf die Frage, ob eine vollständige "Zerstörung" der Hamas gelingen könne, antwortete er: Es sei davon abhängig, "wie sie Zerstörung definieren. Also sozusagen, was die israelische Regierung und das Sicherheitskabinett ausgegeben hat". Ziel von Israel sei es, die Hamas so zu zerstören, dass sie nie wieder einen Angriff in diesem Ausmaß ausüben könne. Zugleich solle die Hamas als "politischer Akteur in Gaza" ausgeschaltet werden.