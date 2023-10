"Suicide Squad": TV-Kritik zum Action-Film mit Will Smith und Margot Robbie

Regisseur David Ayer schickt in "Suicide Squad" eine Reihe von DC-Bösewichten gegen eine finstere Macht in den Kampf. ProSieben wiederholt den Action-Film mit Will Smith und Margot Robbie nun zur besten Sendezeit.

"Was, wenn der nächste Superman ein Terrorist wird?" – Von dieser Sorge angetrieben, startet die undurchsichtige Regierungs-Frau Amanda Waller (Viola Davis) in Gotham City ein waghalsiges Projekt: Sie will eine Handvoll inhaftierter Super-Schwerverbrecher zusammenführen und als "Task Force X" in Ausnahmesituationen von der Leine lassen.