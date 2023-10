"Revolution bei 'Tagesthemen': Jessy Wellmer übernimmt - Wie wird sie die Nachrichtenwelt verändern?"

Am 30. Oktober (22.15 Uhr) wird Jessy Wellmer zum ersten Mal die "Tagesthemen" moderieren. Das kündigte der NDR am Freitag in einer Pressemitteilung an. Schon seit längerem war bekannt, dass die 43-Jährige die Nachfolge von Caren Miosga antreten wird. Letztere gab ihren bisherigen Posten als Moderatorin der Sendung vor kurzem ab, um 2024 in die Talkshow-Fußstapfen von Anne Will zu treten.