"Musikgeschichte live: Erstmals im Ersten - Das Benefizkonzert des Bundespräsidenten! 100 Jahre Rundfunkmusik und Überraschungsgäste erwartet!"

Erstmals überträgt das Erste das 1988 vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufene "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" live. Das Konzert des MDR-Sinfonieorchesters steht unter dem Motto "100 Jahre Musik im Rundfunk", der Erlös geht an die Stiftung "Kinder forschen".

Im Oktober 1923 wurde aus dem Berliner Vox-Haus erstmals die "Funk-Stunde Berlin" gesendet. Wenig später nahm dann die Mitteldeutsche Rundfunk AG in Leipzig als zweiter deutscher Sender ihren Betrieb auf. Das MDR-Sinfonieorchester unter Enrico Delamboye will mit Werken teils vergessener Komponisten wie Pavel Haas, Walter Braunfels, Erwin Schulhoff und Ernst Krenek an die Begeisterung der jungen Radio-Ära erinnern.