"The Taste": TV-Kritik zum Start der zwölften Staffel mit Frank Rosin

In Staffel 12 trifft Frank Rosin auf lauter alte Bekannte: Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue bleiben dem SAT.1-Casting treu. Auch die Moderatorin wechselt nicht: Angelina Kirsch führt am Mittwochabend (20.15 Uhr) durch die neuen Folgen.

Los geht's wie immer mit einer Reihe an Blindverkostungen: Dabei entsteht getreu dem Sendungstitel ein komplettes Gericht auf einem Porzellanlöffel. Überzeugt die Kreation mehr als einen Coach, müssen die Starköche die Talente davon überzeugen, in ihr Team zu kommen.

Frank Rosin, der aus einer Gastro-Unternehmerfamilie stammt, die unter anderem auch ein Imbiss-Lokal betrieb, meldet sich nach einjähriger Abstinenz voller Euphorie zurück. "Die kurze 'The Taste'-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte", sagt er nun. "Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben. Ich freue mich auf gute und inspirierende Köchinnen und Köche bei 'The Taste' im Herbst."

Um 23.35 Uhr zeigt SAT.1 direkt im Anschluss an den Staffelstart noch die Rückblicksendung "The Best of The Taste".