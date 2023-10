"RTL Wasserspiele": TV-Kritik zur Promi-Wettkampf-Show

RTL lädt erneut zu Wettkämpfen im Wasser ein. Bereits zum zweiten Mal treten Stars in der feuchtfröhlichen Show gegeneinander an. Dieses Mal wird TV-Bademeister Oliver Pocher unter anderem Elena Miras, Profi-Tänzer Zsolt Sándor Cseke, "Dschungelkönig" Filip Pavlovic und Ex-Handballprofi Michael "Mimi" Kraus zum Becken begleiten.

Damals machte die Show, die von fern an alte Stefan-Raab-Spektakel erinnert, mit einem starken Marktanteil von 16,1 Prozent in der sogenannten "werberelevanten" Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar den erfolgsverwöhnten ProSieben-Konkurrenten "The Masked Singer" nass. Diesmal geht es in den Siam Park auf Teneriffa, wo sich die, nun ja, Stars Herausforderungen auf über 29 Wasserrutschen stellen müssen. Darunter auch die gefürchtete Hauptattraktion, der "Tower of Power", mit 28 Metern freiem Fall.