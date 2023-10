"Echtes Leben: Parkinson und der Weg zu mir": Infos zur ARD-Reportage

18. Fall der Krimi-Reihe

"Helen Dorn – Der kleine Bruder": Rätsel um einen toten Amokläufer

Ein Amoklauf an einer Schule in Hamburg-Wilhelmsburg beschäftigt Helen Dorn (Anna Loos) in ihrem 18. Fall. Warum kam es zu diesem schrecklichen Vorfall und wie kam der Täter ums Leben?

